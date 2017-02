Örebros mål felaktigt bortdömt

Tom Wandells kvittering för Örebro mot Luleå borde ha godkänts. Arkivbild. Foto: Mats Åstrand/TT

Örebro får nöja sig med att SHL officiellt går ut med att Tom Wandells mål skulle ha stått sig och inneburit kvittering till 2–2.

SHL skriver på sin hemsida:

"En back i Örebro skjuter ett skott från blålinjen som målvakten Joel Lassinantti räddar. I samband med den räddningen kommer Örebros Tom Wandell in i kanten på målgården och en mindre kontakt med Lassinantti uppstår. Efter att kontakten ägt rum, uppstår en retur, varpå målvakten kastar sig ut för att blockera pucken, men Tom Wandell hinner peta in pucken i mål under målvakten. Situationsrummet har gjort bedömningen att den första kontakten mellan Wandell och Lassinantti har haft effekt i hela händelseförloppet och hindrat Lassinantti från att agera fritt, och därav ej godkänt målet. I detta fall uppstår en retur och därmed en ny sekvens. I den sekvensen är inte Lassinantti störd av den tidigare kontakten och inte heller hindrad i sitt målvaktsarbete. Således skulle målet aldrig ha dömts bort."