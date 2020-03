Nilsson fixade kvalenergi i sista stund

Tre förluster och ett snitt på 0,33 mål framåt per match – vecka 9 år 2020 kommer med all säkerhet inte att få någon framskjuten plats i Örebros historiebok. Borta mot jumbolaget Oskarshamn gällde det först och främst att hitta effektiviteten om hoppet om en direktplats till kvartsfinalspelet skulle finnas kvar. I den inledande perioden upptäckte Sakari Salminen att det var tät trafik framför Oskarshamns kasse, kastade iväg en lös puck mot mål och när returen kom höll sig lagkamraten Ryan Stoa framme och petade in pucken.