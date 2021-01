Örebro lånar forward från New York Islanders

NHL-meriterade forwarden Josh Ho-Sang ansluter till Örebro i SHL-hockeyn. Ho-Sang kommer närmast från spel i New York Islanders organisation och lånas säsongen ut.

"Vi är väldigt glada över att få in Josh i laget. Josh är en offensivt skicklig spelare som med sin fart kommer vara en offensiv kraft hos oss. Vi är otroligt tacksamma över den goda kontakt och hjälp vi har fått från New York Islanders ledning. Lånet gäller under resterande del av säsongen, vilket var en förutsättning. Dessutom är detta en ekonomisk lösning som är mycket gynnsam för klubben. Josh är på plats i Örebro och ansluter till laget under måndagen", säger Örebros sportchef Niklas Johansson i ett pressmeddelande.