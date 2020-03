När coronalarmet gick från kinesiska Wuhan den 31 december förra året pekade spåren mot en fiskmarknad. Tre veckor senare uttalade sig Kinas president Xi Jinping om viruset för första gången. Senare har landet anklagats för att tona ner och försöka dölja utbrottet.

På den amerikanska sidan ryckte Donald Trump inledningsvis mer eller mindre på axlarna och anklagade media för att bedriva en häxjakt mot hans administration för att inte ta coronaviruset på allvar. En vecka in i mars var presidenten fortfarande inte ett dugg orolig (”I’m not concerned at all”).