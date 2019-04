Den skotska syntpopgruppen Chvrches och r'n'b-artisten Chris Brown har hamnat i luven på varandra, och åtminstone en av dem önskar livet ur de andra, skriver Pitchfork.

Ordkriget började när Chvrches laddade upp ett inlägg på Instagram med budskapet att bandmedlemmarna var besvikna på att producenten Marshmello, som de gjorde sin nya singel "Here with me" tillsammans med, samarbetat med artisterna Tyga och Chris Brown.