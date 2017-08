Ordförande lämnar Pricer med omedelbar verkan

Han ersätts på ordförandeposten av Bernt Ingman som kom in i styrelsen 2014.

Bernt Ingman är även styrelseordförande i Beijer Ref och i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum.

Bo Kastensson kom in i Pricer våren 2014 när hela styrelsen byttes ut under kuppartade former.

– Pricer har haft en negativ utveckling ett tag. Det finns jättemycket att hämta ur bolaget, men annars vill jag inte gå in på det ytterligare. Vi hoppas vi kan vända bolagets trend så snabbt som möjligt, att få in den nya vd:n och ge stabilitet åt bolaget, sade Bo Kastensson till Direkt i maj 2014.

Bo Kastensson äger 600 000 aktier i Pricer, en post som är värd cirka 6,3 miljoner kronor och som gör honom till den 19:e största ägaren i bolaget.