Oprah Winfrey öppnar sig om våldtäkten

Tv-personligheten Oprah Winfrey har öppnat sig i tv-programmet "The me you can’t see" om en våldtäkt hon var med om som barn, skriver Page Six. Medan tårarna föll berättade hon att hennes 19-åriga kusin våldtog henne när hon var tio år. Övergreppen skedde också flera gånger de följande åren.

– Jag visste inte vad våldtäkt var, och kände inte till ordet. Jag hade ingen aning om vad sex var, eller var bebisar kommer ifrån. Jag förstod inte ens vad som hände med mig, sade Oprah Winfrey.