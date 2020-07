Oprah Winfrey återvänder till talkshow-formatet i en ny serie på Apple tv plus. I serien som heter "The Oprah conversation" ska programledaren diskutera aktuella ämnen med kända gäster.

I premiäravsnittet den 30 juli gästas Winfrey av författaren Ibram X Kendi, som ligger bakom den uppmärksammade boken "How to be an antiracist".