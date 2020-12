Öppnade nytt under krisåret: ”Detta vara inte för evigt”

Restaurangbranschen har drabbats hårt under pandemin. Take away, matpåsar, eller ett helt julbord i en kasse har blivit standard i en blödande bransch. Men trots krisen finns krögare som inte räds att öppna nytt.

I början av september öppnade krögaren och entreprenören Pontus Frithiof kvarterskrogen La Giraf på Flemingatan i Stockholm - en helt ny restaurang.