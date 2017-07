Öppna öronen för nya ljudlandskap

Kompositören John Cage fotograferad i sitt hem i New York. Foto: TT

Kulturdebatt

Det är viktigt och välgörande med en levande diskussion kring den nutida konstmusiken. Det som slår oss när vi läser Sofia Lilly Jönssons artikel den 17juli i SvD är att olika slags musik har olika funktion och kontext.

De flesta av oss gillar inte kaffe första gången vi smakar det. Efter upprepat intag lär sig några av oss att älska det. Andra gör det aldrig. Den mänskliga hjärnan är optimerad för att hitta mönster i den omgivande världen. När vi hör musik som är obekant söker hjärnan efter igenkännbara mönster för att skapa meningsfullt sammanhang, vilket kan vara svårt om musiken inte följer på förhand kända former. I västvärlden har de flesta växt upp med dur- och molltonal musik grundad på diatoniska skalor. Vårt sätt att lyssna på musik är modellerat på dessa former. Nutida konstmusik kräver ofta ett annat slags lyssnande, som mer liknar hur vi förhåller oss till stadens och naturens ljud.

Av Jönssons artikel får man intrycket att John Cages radikala statement ”4.33” blev startskottet för både tolvtonsmusik och elektroniska ljudexperiment. I själva verket växte den nya musiken organiskt fram ur den romantiska traditionen. Tolvtonsmusiken odlades av rikt begåvade musiker, djupt rotade i romantiken. Dessa tonsättare, bland vilka Arnold Schönberg var den ledande gestalten, hade inte för avsikt att riva ner traditionen utan att förnya och vidareutveckla den. Inte heller Cages ”4.33” ska förstås som ett fadersuppror eller ett sätt att deklarera att anything goes. Cage uppmanade oss snarare att lyssna uppmärksamt för att upptäcka att musik kan vara något mer än det vi tror. Han bad oss i all ödmjukhet och på karaktäristiskt lekfullt vis att öppna öronen mot en oändligt rik ljudvärld. För att göra så måste vi vara beredda att släppa våra föreställningar om hur musik bör låta.

Jönsson beklagar den flod av dålig musik som hon menar följde på efterkrigsavantgardets experiment. Självklart har det skapats mängder med dålig musik sedan 1945. Detsamma gäller varje musikalisk genre i alla tider. Det går dock inte att bortse från att klyftan mellan publikens smak och den moderna konstmusiken former har vidgats sedan mitten av 1900-talet. Tyvärr får debatten ofta karaktären av ett ställningskrig mellan den nya musikens tillskyndare och de så kallade traditionalisterna. Detta tjänar i längden ingen av parterna. Jönsson har dock en poäng. Det finns anledning att vara ärlig med att aspekter av modernismens estetiska program var ett utopiskt projekt som ville se framväxten av en ny slags människa, styrd av förnuftet. Vi människor är irrationella och känslostyrda varelser och tycker därför om musik som vi upplever ger uttryck för våra känslor.

Med erfarenheten av två förödande världskrig kände det unga avantgardet ett starkt behov av att bryta med det förflutna, vilket snart ledde till återupptäckten av den tonkonst som hade bannlysts och tystats under nazisterna. Nu följde en period av trosviss musikalisk nybyggaranda. Medan Cage experimenterade med slumpens roll i kompositionsprocessen omhuldade det unga europeiska avantgardet matematiskt objektiva metoder i sökandet efter nya klangvärldar. Den västerländska civilisationens romantiserade nationalism hade lett till en moralisk avgrund. Hela samhället och konsterna i synnerhet siktade mot framtiden. De nya musikaliska koncepten spreds därför snabbt inom akademierna. På sina håll kom de att hårdna till ideologiska dogmer som delvis skulle komma att hämma ett fritt skapande.

I dag är läget ett helt annat. Ingen enskild stil betraktas längre som den enda giltiga. I den postmoderna situation, mot vilken Cages ”4.33” pekade, och Jönsson på ett förvånande sätt beklagar, ryms tvärtom en mångfald av olika stilar under paraplyet samtida konstmusik, från elektroniskt ljudskulpterande till mer traditionell orkestermusik i dialog med traditionen. Detta är någonting att glädjas åt.

När Jönsson nämner skapandet av nya skalor i samma andetag som musikalisk amatörism finns anledning att påminna om Olivier Messiaens sju modi. Med inspiration från den fågelsång som Jönsson njuter av, skapade han en omedelbar och anslående vacker musik som i dag har nått spridning långt utanför skaran av nutida musikälskare.

Hans Gurstad-Nilsson

Ken Friedman

Hans Gurstad-Nilsson är tonsättare med bakgrund som musiker och arkeolog. Han är utbildad vid Gotlands tonsättarskola och Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Ken Friedman är konstnär och kompositör aktiv inom Fluxus, det internationella laboratoriet för konst och musik.