Kluvet budskap Foto: Stefan Rousseau

Philips Stephens på Financial Times (ft.com) har en formulering som i några få ord sammanfattar inte bara Theresa Mays politik utan faktiskt torypartiets nuvarande politik och förmodligen en inställning som delas en många engelsmän:

Mrs May seems to think that Britain can be at once open for business and closed to foreigners.

May tror att Storbritannien samtidigt både kan vara öppet för affärer och stängt för utlänningar.