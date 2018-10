I början på oktober 1984 släppte den blåögda soulduon Hall & Oates singeln "Out of touch", vilket skulle komma att bli deras sista riktigt stora hitsingel. Samma år i Jyväskylä, i mellersta Finland, föddes Jaakko Eino Kalevi. Att han 34 år senare släpper ett album med samma titel som Hall & Oates svanesång må möjligen vara en slump, men jag tror knappast det. För är det någonstans vi kan greppa tag om den säregna Jaakko Eino Kalevis referenser så är det kanske i just Hall & Oates kalufser och idéer under de där åren i början av 80-talet. Kalevi sätter sedan titeln rakt in i samtiden med något av ett konceptalbum som handlar om att vi i dagens sociala stress har ett behov av att koppla ur, att försvinna någonstans där vi inte går att nå.

Tre år har passerat sedan Kalevis självbetitlade album där han slutligen fulländade sin drömska, elektroniska pop. Däremellan har han gjort en alldeles utmärkt Popcaan-cover i "Everything is nice" samt släppt albumet "Orbit variations" under namnet Man Duo – ett electro-projekt där han, tillsammans med Long-Sam, lyckades låta som om Dopplereffekt och Simon & Garfunkel hade fastnat i en hiss tillsammans.