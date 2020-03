På Paris-operans sajt ligger en kortfilm, ”l’Entretien”, som ställer den evigt aktuella frågan: för vem finns konsten? Och kan en konstgjord intelligens njuta av konst? Premissen är att mänskligheten utplånat sig själv, och vi följer en robot som promenerar på taket till Garnier-palatset och genom operahusets tomma salar, innan hen sätter sig i det tomma auditoriet för att njuta av det virtuella mötet med teaterns premiärdansös. Det enda som hörs är klickandet av robotens metalliska leder när hen rasslar genom spegelklädda foajéer, dammar aven kristallkrona och trycker på en hissknapp. Det är ödsligt och samtidigt vackert när ballerinan uppträder som en spöklik minnesbild – bilden av ett rikt konstnärligt liv, som vid det här laget är historia. Eller – är det det? Frågan har förstås sysselsatt filosofer i alla tider och blivit ännu mer komplex i vår digitala tidsålder. Den är dessutom hyperaktuell i coronavirusets kölvatten.

För som alla vet ändrar viruset mänskligt beteende på ett radikalt sätt. La Scala och Rom-operan har ställt in föreställningar under en månad framåt, koreanska K-pop-stjärnor ställer in sina turnéer, och från Broadway till den tidigare nämnda Parisoperan uppmanas publiken att stanna hemma om man känner sig krasslig. När nu även svenska regeringen inför restriktioner på offentliga sammankomster så är goda råd dyra. Hur fyller jag på min dagliga musikranson? Genom att ta till det näst bästa, förstås – streamad opera och konserter. Den som har bacillskräck eller faktiskt satt sig själv i karantän kan ju precis som roboten i Parisoperans kortfilm muntra upp sig genom att låta sig förflyttas till en digital arena och binge-konsumera opera via streamingplattformar som nylanserade Operan Play eller den pan-europeiska Operavision.