Operachefen Lars af Malmborg är död

Kungliga Operans förre chef Lars af Malmborg har avlidit en kort tid före sin 90-årsdag. Dödsfallet bekräftas av hans dotter, tonsättaren Paula af Malmborg.

Lars af Malmborg knöts till Kungliga Operan i Stockholm 1956, där han under flera år var verksam som kapellmästare. 1968–73 var han rektor för Statens musikdramatiska skola. Chef för Operan var han 1984–87. Några av de mest uppmärksammade uppsättningarna under hans period var urpremiären av Hans Gefors och Lars Forssells opera ”Christina”, Verdis ”Maskeradbalen” med Nicolai Gedda och Offenbachs ”Orfeus i underjorden”, samtliga i regi av Göran Järvefelt. Under parollen ”allt i dekorlagret ska spelas” kom af Malmborg att verka för en stor och bred repertoar. Dessutom inrättade han experimentscenen Marionetten som presenterade ny musikdramatik.