Operabaletten går mot premiär – får inte flåsa

– Go back to the beginning. Feel the flow. Breath more. Great!

Koreografen Alexander Ekman försöker få fram en fulländad formation. Kungliga Balettens mycket internationella ensemble ser för en kort stund ut att nästan falla och flyta runt i kompositören Mikael Karlssons nyskrivna, drömska musik. Tills de plötsligt börjar veva med kropparna i någon sorts fullständig frustration.