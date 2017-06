Opel tar täten i mellanklassen

Bild 1: Nya Insignia är betydligt slankare än föregångaren och det gäller såväl utseende som vikt och körkänsla. Foto: Pontus Lundahl/TT

En bilintresserad granne frågade mig en dag om det verkligen är nya Opel Insignia jag har parkerat där hemma. Det är illavarslande, eftersom den här modellen verkligen ska innebära ett omtag för Opel. Första generationen Insignia slog aldrig, även om drygt 900 000 exemplar lär ha tillverkats under knappt åtta år.

Har den nya bättre förutsättningar? Utan tvivel ja. Även om min granne inte upptäckte det är Insignia lite lägre, bredare och längre än föregångaren. Den ser också påtagligt slankare ut. Men viktigast är att avståndet mellan hjulaxlarna ökat med 9,2 centimeter. Det kommer baksätespassagerarna till gagn, utrymmet har vuxit med någon eller några centimeter på alla ledder. Samtidigt har bilen blivit lättare. Beroende på version väger modellen upp till 175 kg mindre än föregångaren. Det känns bakom ratten.

Det är inte en bil som direkt inbjuder till att köra ”sportigt”, men den misstycker sannerligen inte om andan faller på hos föraren. Den lite dästa känslan hos föregångaren är puts väck. Men viktigast är att rullkomforten hör till klassens allra bästa, Insignia hanterar både små och stora ojämnheter med behärskning och lugn.

Provbilen har förvisso så kallat Flexride-chassi, som bland annat innebär att föraren kan välja mellan tre körlägen: standard, Sport samt Tour. Flexride ingår i utförandet Business som kostar 30 000 kronor extra och får sägas vara prisvärt. Paketet innefattar även bland annat navigationssystem, halvdigital instrumentering och större pekskärm än i basutförandet. Dessutom avancerade led-strålkastare av matrixtyp. Dessa justerar ljuskäglan efter körförhållandena och kan även maskera helljuset för mötande och ikappkörda bilar.

Standard i alla nya Insignia är ett system kallat On star. Det är en uppkopplingsfunktion som bland annat kan larma 112 automatiskt om bilen är med om en olycka och bidra till att spåra om bilen stjäls. Men det finns även mer komfortinriktade funktioner, som att med en knapptryckning ringa upp en bemannad, svensktalande svarstjänst. Exempelvis kan man be om assistans att få hitta en adress som sedan laddas in i bilens navigationssystem. On star-abonnemanget ingår under det första året och kostar sedan 1 068 per år. Autobromsfunktion är standard, medan adaptiv, radarbaserad farthållare kostar 5 900 kronor extra. Den aktiva filhållningsassistenten hör till de bästa vi provat med mjuka, knappt märkbara korrigeringar.

Provbilen har en tvåliters, fyrcylindrig turbodiesel på 170 hästkrafter. Den fungerar utmärkt och är stark i alla lägen, men har inte bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp på nivå med de bästa. Manuell växellåda är ovanligt i detta segment numera, men Opels sexväxlade låda fungerar utmärkt. Automatlåda kostar 12 000 kronor.

Överlag har Opel valt en aggressiv prissättning. En bil i den här storleksklassen med vettig utrustning för som minst 225 900 kronor är mycket attraktivt. Nästan ännu mer slående är att versionen med 260-hästars bensinmotor, automatlåda och fyrhjulsdrift kostar 313 900 kronor.

Opel Insignia Grand Sports 2.0 CDTI Business Motor: Fyrcylindrig 2,0-liters turbodiesel.

Växlar: 6-växlad manuell, framhjulsdrift.

Tjänstevikt: 1 582 kg.

Maxlast: 603 kg.

Max släpvagnsvikt: 1 950 kg.

Längd/bredd/höjd: 490/186/146 cm.

Pris i grundutförande: 279 900 kronor (provbilen 329 500 kronor).

Skatt: 2 406 kronor.

Garantier: 2 års fabriksgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 12 års rostskyddsgaranti, 1 års assistansförsäkring.

3-punktsbälte på alla platser: Ja.

Krockkuddar: 6.

Aktiva nackskydd: Nej.

Antisladd: Ja.

Bränsleförbrukning: 0,52 l /mil.

CO2-utsläpp: 136 g/km.

Ställbar ratt: Höjd/längd.

Bagageutrymme: 490 liter.

Luftkonditionering: Ja.

Styrservo: Elektrisk.

Toppfart: 226 km/t.

Effekt: 170 hk vid 3 750 varv/min.

Vridmoment: 400 Nm vid 1 750–2 500 varv/min.

Acceleration: 0–100 km/t på 8,7 sekunder.

Fina köregenskaper, bra komfort, vettig basutrustning och prisvärda tillval, bättre paketering än föregångaren, lågt pris.

Förvånansvärt högt däcksbuller vid landsvägskörning, hög lasttröskel.

Ford Mondeo 2.0 TDCi Econetic Titanium

303 000 kronor. 180 hästkrafter. 107 g/km.

En gång i tiden var Mondeo en bästsäljare. Senaste generationen har fina vägegenskaper och bra komfort. Den är en lite fluffigare upplevelse än Insignia, men på många sätt jämbördig. Priset högre dock.

Mazda 6 2.2 DE Optimum

315 900 kronor. 175 hästkrafter. 119 g/km.

Mazdas familjebil dras med hög ljudnivå, trots förbättringar vid senaste uppdateringen. Men för övrigt är det oförtjänt skuggliv den lever – det är en trivsam och aningen sportig bil.

Volkswagen Passat GT TDI

299 200 kronor. 190 hästkrafter. 108 g/km.

Passat är ”2010-talets Volvo 740”, en modell som både privatpersoner och tjänstebilsköpare gärna väljer. Högre pris än Opel och en striktare framtoning. Kvalitetsryktet har naggats i kanten på senare år.