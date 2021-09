Opec sänker prognosen

Oljeländerna, med Saudiarabien i täten, hänvisar till lägre efterfrågan än tidigare beräknat till följd av spridningen av deltavarianten av coronaviruset när de förklarar sänkningen av prognosen för fjärde kvartalet i år.

Efterfrågan väntas hamna på 99,7 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet, enligt Opecs senaste prognos. Det är 110 000 fat per dag mindre än vad Opec räknade med i en prognos för en månad sedan.