Nej, oljekartellen Opec och dess allierade, kallade Opec+, kommer inte att öppna oljekranarna för fullt. Trots att USA och världen i övrigt bönar och ber när energipriserna stiger.

Opec+, som hållit möte under torsdagen, har bestämt sig för att hålla fast vid den ursprungliga planen, och bara öka produktionen måttligt, med 400 000 fat per dag under december.