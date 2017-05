President Donald Trump och några av nyckelpersonerna i hans administration är helt okunniga om hur USAs och resten av världens länders ekonomi fungerar.

Hans ständigt upprepade formulering ”only America first” - från hans installationstal - bygger på en grundlös föreställning om grundläggande ekonomiska samband.

Detta är det största hotet mot världsekonomin.

George Shultz, tidigare bl a amerikansk finansminister, och nationalekonomiprofessorn Martin Feldstein ägnar idag 70 ord i Washington Post för att förklara hur allt hänger samman.

Detta måste vara den kortaste artikel som någonsin publicerats på tidningens op-ed-sida. Men det gör också att den kan återges här i sin helhet:

If a country consumes more than it produces, it must import more than it exports. That’s not a rip-off; that’s arithmetic.

If we manage to negotiate a reduction in the Chinese trade surplus with the United States, we will have an increased trade deficit with some other country.

Federal deficit spending, a massive and continuing act of dissaving, is the culprit. Control that spending and you will control trade deficits.

Om ett land konsumerar mer än det producerar, måste det importera mer än det som exporteras. Det är inte stöld. Det är enkel räkning.

Om vi ​​lyckas förhandla fram en minskning av det kinesiska handelsöverskottet med USA, kommer vi att ha ett ökat handelsunderskott med ett annat land.

Det federala budgetunderskottet bär skulden. Kontrollera utgifterna och du kommer att kontrollera handelsunderskottet.

Tro inte att USAs president förstår detta. Han har i decennier haft en tvångsföreställning om hur USA bedras av resten av världens länder. Frågan är bara hur mycket elände han ska ställa till.