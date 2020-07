Onekligen ett starkt indicium

Förhören fortsatte de följande dagarna. Förhörsledarna lade ned mycket tid på att fråga ut Wagner om hans tidigare liv i Österrike och vad som skett efter att han flyttat till Sverige. Och han berättade villigt hur han hoppat runt från det ena påhugget till det andra, den ena bostaden efter den andra; under några veckor i maj hade han sovit ute, i Grimstaskogen – men han var då noga med att påpeka att han skött sin hygien på den restaurang han arbetat. Han hade haft knappt om pengar ända fram tills nu, då han fått arbete på Posten. Lönen var 1 304 kronor i månaden, av detta gick 250 kronor till hyra och tunnelbana. Så nu kunde han för första gången sedan ankomsten till Sverige lägga undan pengar.

Sin bakgrund beskrev han själv som rätt ordinär. Född och uppvuxen i Wien som enda barnet, pappan lägre tjänsteman, mamman hemmafru, paret förenade i vad som verkade vara ett nära och lyckligt äktenskap. Visserligen var familjen trångbodd och levde under knappa ekonomiska omständigheter, men det var ingen ovanlighet under åren efter krigsslutet, då landet – precis som Tyskland – länge var ockuperat av de fyra allierade segrarmakterna och då staden – precis som Berlin – var illa åtgången av de upprepade bombningarna och av de hårda slutstriderna på våren 1945. Och precis som så många europeiska barn uppvuxna under den här tiden hade han till en början sett mycket lite av sin far: denne hade länge gjort tjänst i den tyska armén och dessutom varit krigsfånge och därför inte återvänt förrän 1946. Men detta hade uppvägts så till vida att han och modern kommit att stå varandra mycket nära.