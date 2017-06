One X tar upp kampen mot PS4 och Switch

Kareem Choudhry på Microsoft presenterar One X i Los Angeles. Foto: Matt Sayles/Invision for Microsoft/AP

Den beskrivs som den mest kraftfulla konsolen hittills. Och det lär behövas, eftersom priset ser ut att bli högre än konkurrenten Sonys Playstation 4. I USA är priset för One X satt till 499 dollar (4 500 kronor), och även om internationella priser inte är klara innebär det att den blir dyr.

Vid presentationen visades också 42 kommande spel upp. 22 av dessa kommer att vara skräddarsydda för den avancerade One X, som under utvecklingen gick under kodnamnet Project Scorpio.

Konsolen blir viktig för Microsoft, vars tidigare Xbox One inte har någon chans mot PS4. Sonys konsol är numera det japanska företagets största vinstkälla, och säljer dubbelt så bra som Xbox One.

– Vi säljer varenda en vi kan tillverka, säger Shawn Layden, chef på Sony Interactive Entertainment.

Sony presenterar också nyheter på E3, natten till tisdagen svensk tid.

Den tredje stora konkurrenten heter Nintendo Switch, som lanserades tidigare i år. Även den är så populär att tillverkningen inte hänger med efterfrågan. Switch ligger i samma prisklass som väntas för One X, alltså minst en tusenlapp högre än PS4.