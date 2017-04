Lincoln in the Bardo

Finns det någon som kan ta sig förbi allt det som redan är genomtröskat om den legendariske presidenten är det förstås George Saunders, den enormt hajpade amerikanska författaren som förra året utkom på svenska med den hyllade novellsamlingen ”Tionde december”.

I den nya romanen ”Lincoln in the Bardo” väljer Saunders att berätta historien inte om Lincolns triumfer utan om hans förluster, närmare bestämt den älskade sonen Willies död. Willie dog 1862, mitt under brinnande inbördeskrig, blott elva år gammal i tyfoidfeber. Lincoln ska flera gånger ha återvänt till kryptan för att hålla om sin döde son, och det är från dessa besök som Saunders utgår.

Willies död och Lincolns sorg med hjälp av ett galleri av röster: först akademiker, citat från brev, historieböcker och biografier, sedan de döda själva, själar i något slags grått utrymme mellan liv och död, eller död och domedag. Dessa spöken samlas kring kyrkogården där Willie vilar. De gnabbas sinsemellan, berättar sina historier, ser sina gestalter förvandlas i enlighet med de starkaste begär de hade i livet.

Vad de har gemensamt är en oförmåga att släppa taget om de levandes värld, eller kanske en synd de inte bekänt, något som håller dem kvar i skugglandet. Willie borde försvinna till nästa värld direkt, som barn vanligtvis gör, men faderns starka kärlek gör separationen svår. Det blir upp till spökena att försöka övertyga honom.

Greppet att berätta den faktiska historiska biten av boken genom verkliga röster ger ”Lincoln in the Bardo” välbehövlig balans mellan det utflippade och det sakliga. Saunders ställer indirekt frågan om hur historia skrivs och vem som äger den, vilka röster som är värda att höras. Just denna episod i den amerikanska historien framstår som lapptäcke av patriotism, sentimentalitet, saklighet och skvallrig intimitet, alltsammans präglat av Saunders stora medkänsla. ”Lincoln in the Bardo” blir en berättelse om förelåtelse, om kärlek, om själens längtan efter liv. Det är omtumlande, emellanåt otäckt, alltid nyskapande. Precis vad man förväntar sig av George Saunders, alltså.