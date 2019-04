Röntgenbolaget Synthetic MR minskar både omsättningen och resultatet i det första kvartalet, jämfört med fjolårets tre första månader.

Den avgående vd:n Stefan Tell skriver i rapporten att ”den negativa försäljningstillväxten under första kvartalet beror på kvartalsvariationer avseende MAGiC-försäljningen via GE Healthcare”.