Ömhet i örat – sommarens erotiska ljudböcker

Hos både människor och djur är örat ett viktigt sexuellt organ. Fåglars och cikadors sång, och andra djurläten, signalerar ofta erotiskt intresse och tillgänglighet, och enligt Charles Darwin använder människan toner och rytm för att attrahera en partner.

Tack vare ljudboken kan vi när som helst stimulera fantasin via hörseln, så det är inte underligt att flera förlag satsar på sensuellt ljudmaterial. I höstas lanserade Word Audio serien Risky Romance, Forum sitt romantikmärke Lovereads, och Hoi gav under våren ut "Sthlm by nite", en erotisk novellserie med spänningsinslag.