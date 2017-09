Omejes sena mål ger AFC nytt hopp

IFK Göteborgs Pontus Dahlberg tog allt – utom Chidi Omejes sena volleyskott. Foto: Conny Sillén/TT

Bottenlaget hade dominerat rejält i den första halvleken och var det klart bättre laget på Tunavallens konstgräs. Men trots några riktigt heta chanser var matchen mållös i halvtid. Det stora anledningen stavades Pontus Dahlberg. IFK Göteborgs unge målvakt – 18-åringen är en av svensk fotbolls största talanger på positionen – stod i vägen för allt.

I synnerhet för Omar Eddahris skruvade distansskott och Taye Taiwos vänsterskott från nära håll, men också för en hel del annat.

I stället fick IFK Göteborg ett drömläge att ta ledningen bara några minuter efter pausen. Tobias Hysén störtade fram längs vänsterkanten, stack in bollen till dansken Sören Rieks som i sin tur släppte vidare till Omarsson.

Annons X

AFC-målvakten Alireza Haghighi var bortspelad, närmaste hemmaförsvarare befann sig en bra bit bort och målet stod öppet. Omarsson satte bredsidan till, men fick en usel träff och rullade bollen utanför. Han kunde knappt tro sina ögon.

Inte tränaren Alf Westerberg heller. Han skakade på huvudet. Men han hade mer än så att vara besviken över. Det här var IFK Göteborgs sjätte raka allsvenska match utan seger och klubben har löst långtidsparkering i mitten av tabellen.

– Det känns som att vi inte spelar fotboll. Alla avslut vi har går ju för fan utanför. Vi lägger av när vi inte får in ett mål och då vinner man inga matcher och så släpper vi in det här målet i slutet. Då blir det som det blir, då är man inte bättre, säger mittfältaren Sebastian Eriksson till C More.

AFC Eskilstuna körde rejält vilse i våras. Färddatorn visar visserligen rätt sedan en tid tillbaka, AFC är spel- och formmässigt långt från allsvenskans nästa sämsta lag just nu, men riktningsförändringen riskerar att ha kommit för sent för nykomlingen.

Inhopparen Chidi Omejes sena mål – han tog ned bollen på bröstet och pricksköt förbi Dahlberg på volley – var högkaratigt.

Oerhört viktigt var det också.

– Vi kämpade verkligen hårt för segern. Hela laget ska ha beröm, men det var verkligen ett skönt mål att göra, säger han till C More

Med fem omgångar kvar är avståndet till Jönköping och kvalplatsen sex poäng. Det kan vara nere i tre på lördag.

Då möts klubbarna på Tunavallen.

– Det blir som en final för oss, vi måste vinna den, säger Omeje.