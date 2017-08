Omar Souleyman till Sverige

Foto: Andreas Fadum/IBL

Omar Souleyman kommer till Sverige för en spelning i Stockholm i höst. Den världskände syriske artisten ska spela på Nobelberget den 16 september, som en del av innovations- och inspirationsfestivalen Gather Festival, enligt ett pressmeddelande.

Souleyman är bröllopssångaren från Ras al Ayn i Syren som har släppt en lång rad album och samarbetat med artister som Björk, Four Tet och Damon Albarn.

Soulayman har spelat i Sverige ett flertal gånger, dock inte utan byråkratiska svårigheter. 2013 tvingades han ställa in sin medverkan på festivalen Stockholm Music & Arts efter att ha nekats visum. Händelsen fick internationell uppmärksamhet och Souleyman fick till slut visum senare samma sommar och uppträdde i stället på Way Out West i Göteborg. I fjol nekades hans keyboardist visum och en spelning i Stockholm såg därför ut att inte bli av, men kunde till slut genomföras.

