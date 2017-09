Under Mette Frederiksens ledning har de danska socialdemokraterna ändrat sitt förhållande till Dansk Folkeparti Foto: Rene Schutze

När jag skrev om S + SD = SANT? så blev en del socialdemokrater upprörda på Twitter.

Ledare

Jag föreslår att de som anser det perspektivet helt otänkbart studerar det som hänt och händer i dansk politik.

Dansk Folkeparti, ett invandrarfientligt populistparti, har på senare år närmat sig socialdemokraterna. Och de danska socialdemokraterna har närmat sig DF.

Så här skrev jag för ett år sedan. En replik från den texten:

Frederiksen uddyber og forklarer, at der er et opbrud i dansk politik, hvor mulige regeringspartier som hendes eget ikke kun skal basere sin politik på partier i rød blok.

Det är inte så svårt att analysera skälen bakom. Idag utgör DF garanten för den borgerliga minoritetsregeringen.

När denna regering nyligen redovisade sitt budgetförslag kom det omedelbart en reaktion från DF som klart pekade ut att man inte sväljer förslaget utan kräver ganska rejäla ändringar,

Så torde det bli om regeringen ska få budgeten genom folketinget.

I dag berättar Berlingske om hur DFs gruppledare i folketinget till nyhetsbyrån Ritzau sagt att partiets kommunalpolitiker framöver inte ska vara bundna av att som tidigare rösta fram en borgmästare från Venstre.

Nej nu kan man i stället ge sitt stöd till en socialdemokrat.

Dansk Folkepartis byrådsmedlemmer bør ikke »bevidstløst« pege på en Venstre-borgmester.

Sådan lød det fra partiets markante retsordfører, Peter Kofod Poulsen, ved et vælgermøde i Tønder mandag aften, refereret af Jydske Vestkysten.

Lokalpolitikerne bør overveje at pege på en socialdemokratisk borgmester, sagde han.

Og den opfordring gælder sådan set DF-byrådsmedlemmer over hele landet, siger DF-gruppeformand, Peter Skaarup. Tidligere var DF ofte i valgforbund med V og K til kommunalvalgene.

Men denne gang kommer partiet formentlig til at stå mere frit. (—)

Allerede i dag er der en håndfuld kommuner, hvor DF har været afgørende for at bringe en S-borgmester til magten. Peter Skaarup regner med, at det vil ske flere steder efter valget.

»Socialdemokratiet har ændret signaler på landsplan og ladet det sive ned gennem deres partiorganisation, at DF er et stuerent parti, som man kan samarbejde med,« siger han.

»Vi har grundlæggende den opfattelse, at vores lokale folk skal sælge sig så dyrt som muligt. Man skal kunne regne med, at når man stemmer på DF, får man så meget igennem som muligt,« siger Peter Skaarup.

Jag hävdar inte att något liknande kan komma att hända hösten 2018, men jag tror det är en illusion att tro att något liknande inte kan hända i Sverige.

I slutändan är det väljarna och makten som räknas.