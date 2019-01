Om ikonen dör får Trump sin vilja igenom

NEW YORK I trailern till spelfilmen om Högsta domstolens progressiva domare Ruth Bader Ginsburg "On the basis of sex" dånar Anna Maes låt med refrängen "You can’t knock me down". I dokumentärfilmen om henne som släpptes 2018 beskrivs hon som hjälte, ikon och "dissenter", ungefär motsägare på svenska, för alla de gånger hon tydligt markerat sitt missnöje med domstolens beslut.

Högsta domstolen har ett enormt inflytande över USA:s framtid genom domar om klimatregleringar, arbetsrätt och aborträtten. Men domarnas personligheter står sällan i fokus. Ginsburg är ett undantag – hon har till och med gestaltats i sketcher hos humorprogrammet "Saturday Night Live" där begreppet "Ginsburn" myntats som ett uttryck för att ge någon svar på tal.