I vintras hamnade den amerikanska komikern Tiffany Haddish på New York Times bästsäljarlista med sin självbiografi "The last black unicorn". Haddish är en av världens just nu roligaste människor och i memoaren lyckas hon med mästerstycket att skildra en helt förfärlig uppväxt (i en rad -fosterhem i Los Angeles fattigaste kvarter), med såväl fullständig ärlighet som sprakande humor och livsglädje.