Om att skriva i en hypervit litteraturvärld

En undersökning i Svensk Bokhandel från i fjol visade att 95 procent av alla chefer, förläggare och redaktörer på landets bokförlag har svensk bakgrund; 98 procent nordisk – fastän var femte svensk idag har utomnordisk bakgrund. En sådan skevhet i litteraturfältet sätter såklart sina spår i såväl den kritiska bevakningen som bokutgivningen. Det påverkar också icke-vita människors litterära verksamhet.

”Varför kan svenska kritiker inte läsa våra verk?” frågar sig poeten Burcu Sahin i en stringent poetisk essä i nummer 41/42 av tidskriften Kritiker. Hon skriver om vad det innebär att skriva och verka i en hypervit litteraturvärld där verk av vissa grupper ständigt fixeras med en särskild blick: läses som representanter för en grupp, som autentiska vittnesmål snarare än konstnärligt medvetna verk (”Aldrig originell, men alltid äkta”), eller blir reducerade till att handla om trauma. Exemplena ur litteraturkritiken är många.

Numret centreras enligt gästredaktörerna Khashayar Naderehvandi och Iman Mohamed kring frågan om ”hur poesin kan dekoloniseras” och innehåller bland annat nya svenska översättningar av kända poeter som Gloria Anzaldúa, Claudia Rankine, Fred Moten och Solmaz Sharif. Här finns också nyskrivna danska alster: flerspråkig kärlekspoesi av Shadi Angelina Bazeghi och utdrag ur Maja Lee Langvads nya bok som utkommer på Gyldendal senare i vår, där hon reflekterar över skrivandet och mottagandet av den uppmärksammade diktsamlingen ”Hon är arg – ett vittnesmål om transnationell adoption”. Liksom diktsamlingen från 2014 återkommer texten upprepade gånger till insikten om att det i en värld där systematiska orättvisor begås inte går att vara fri, oavsett om man väljer motstånd eller anpassning som strategi: ”Jag tror ikke længre på hverken tavshed eller tale, for jag kender prisen for at tie, og jeg kender prisen for at tale.”

Huvudnumret är en uppmärksammad essä från 2015 av den amerikanske poeten Ken Chen, som här publiceras i sin helhet och i likhet med Sahin går till angrepp mot den litterära offentligheten. Det är en rungande uppgörelse med den amerikanska konceptuella poesin, vars koloniala och rasistiska värdegrund Chen blottlägger i deras återkommande approprierande framställningar av våld och övergrepp mot icke-vita kroppar, vilka han menar sällar sig till en lång tradition av kolonial och antropologisk ikonografi under en falsk paroll av radikalitet.

Det är en välskriven och mycket tänkvärd text med många poänger, men bitvis också tendentiös och långtifrån glasklar, och jag önskar att redaktörerna ansträngt sig mer för att gå i dialog med de frågor Chen lyfter. En kontextualisering på svensk eller nordisk mark hade heller inte skadat. Den konceptuella poesin i USA ser ju inte ut som den i Sverige; där den förra av Chen anklagas för postmodern nihilism, är ju en återkommande idé i den senare – åtminstone den framvuxen under 00-talet – att litterära former och diskurser är uttryck för maktideologier, som genom konceptuella metoder kan avtäckas. Hur väl denna poesi lyckas och hur relevant den är idag kan såklart diskuteras, men konceptuell diskurskritik behöver ju inte per se vara en ideologisk motsats till den poesi som utgår från den historiskt och socialt förankrade kroppens erfarenhet.

Liksom så många tidskriftsnummer och antologier ger det nya numret av Kritiker ett ganska splittrat intryck, väcker viktiga frågor men besvarar inte alla. Som en av få transnordiska plattformer för ny litteratur och kritik tycks de alltjämt oundgängliga, och för sin pigga introduktion av samtida författarskap, liksom för det omedgörliga utpekandet av en rad alltför ofta förbisedda – men så grundläggande – problem inom litteratursfären ska de ha fint beröm.