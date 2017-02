Massmöten ger tillfredsställelsen Foto: Chris O'Meara

”Holding a rally for yourself (with no electoral or legislative aim) is like sending yourself flowers.”

Den formuleringen från Bill Kristol på Twitter säger en hel del om hur man ska uttolka Donald Trump.

Senare idag håller han ett valmöte i Florida som sägs vara för att inleda kampanjen för presidentvalet 2020. Det är såklart nonsens.

Det är alltså bara ett möte med Donald Trump för Donald Trump, men utan någon verklig koppling till något val eller någon lagstiftning.

Det är som att skicka blommor till dig själv.

Jag har bott i USA de senaste två månaderna och ägnat massor med tid åt att följa först USAs blivande president och sedan den 20 januari USAs 45e president i radio, TV och tidningar och tidskrifter.

Det föranleder några funderingar.

Först och främst skrivs det mycket klokt och intressant om tillståndet i detta land och om förhållanden som ledde medborgarna i ett antal delstater som opinionsanalytikerna trodde skulle rösta på Hillary Clinton att i stället ge Donald Trump dessa delstaters elektorsröster.

För det andra skrivs det likaså mycket klokt och intressant om fenomenet populism, vad det är, vad det betyder och vad det kan komma att betyda inte bara i USA utan också i rader av europeiska länder.

För det tredje skrivs det en hel del om Donald Trump. Detta senare menar jag att man måste särskilja från de två första frågorna.

Under valkampanjen oroades de personer som arbetade som någon sorts kampanjledning för Trumps presidentkandidatur över att han kunde så lite om de viktiga politiska sakfrågor som Hillary Clinton hade ett så fast och sakkunnigt grepp om. Borde inte Trump läsa på, borde han inte lägga om sin stil?

Frågan diskuterades kortvarigt i en del medierapportering och det hävdades t ex att dottern Ivanka argumenterat med sin pappa i den frågan. Jag har ingen aning om det stämde, men det kom ganska snabbt besked från kandidaten själv att han inte hade minsta tanke på att lägga om sin stil.

Efter valdagen den 8 november var det många som spekulerade kring att Trump nu skulle lägga om sin stil, omge sig med sakkunniga rådgivare och bedriva en politik i samklang med huvudfåran i det som av tradition är det republikanska partiets politik.

Trumps installationstal den 20 januari blev en kalldusch för alla de som trott att Trump i Vita huset skulle bli något annat än Trump under kampanjen.

Donald Trump har i stort sett ingen önskan att påverkas av rådgivare. Eller snarare: eftersom han inte har en politisk linje som kan formuleras i sakpolitiska termer kan han när som helst säga vad som helst. Varför?

Jag menar att det centrala är just detta att han sänder blommor till sig själv. Han är en folkförförare som i grunden inte vet varför han gör det han gör. Eller mera exakt: han gör precis vad som helst för att få uppmärksamhet, för att få massmötenas uppskattning.

Det betyder att han ena dagen kan säga att ”ett Kina-politiken” ska bli ett förhandlingskort, men någon dag senare helhjärtat omfamna samma politik.

Jag har tidigare skrivit om en krönika av Wall Street Journals Bret Stephens som jag tror mest insiktsfullt beskriver fenomenet Donald Trump.

Det handlar inte om en vanlig, demokratiskt baserad regering utan om ett kungligt hov där familjen styr och där nyckfullhet är huvudlinjen.

Jag skriver inte detta för att uttrycka förakt för Donald Trump. Tvärtom. Mannen är skrämmande effektiv och vart vägen kommer att leda är helt omöjligt att förutsäga.

Han tog ifjol makten över det republikanska partiet utan att i något rimligt avseende kunna beskrivas som en republikansk politiker.

Han kommer att söka krossa allt och alla som motsätter sig det han för stunden kommer på, initiativ som fortsatt håller om inte massorna så åtminstone massmedierna i det närmaste heltidssysselsatta med att berätta om honom.

Det finns ingen anledning betvivla David Frums analys i Atlantic-essän ”How to build an autocracy”, nämligen att den logiska slutpunkten är att den amerikanska demokratin krossas och ersätts med ett envälde.

Han slutar så här:

”We are living through the most dangerous challenge to the free government of the United States that anyone alive has encountered. What happens next is up to you and me. Don’t be afraid. This moment of danger can also be your finest hour as a citizen and an American.”

(”Vi lever nu med den farligaste utmaningen för den demokratiska regeringen i USA som någon av oss som lever idag har mött. Vad som händer härnäst är upp till dig och mig. Var inte rädd. Faran i detta ögonblick kan också vara din finaste timme som medborgare och amerikan. ”)

Men kom ihåg att Donald Trump inte gör det har gör för att hans avsikt är att införa enväldet i USA. Han gör det han gör därför att han inte vet hur man gör något annat.

Framtiden kunde inte vara mera oviss. För USA och för resten av oss i hela världen.

Mannen som är USAs överbefälhavare och som kan utlösa det totala kärnvapenkriget vet i grunden endast hur han håller sin publik fångad, fängslad, skräckslagen eller jublande.

Men varken han eller publiken vet vad som händer härnäst.