Fattiga väljares rätt att rösta är en klassisk stridsfråga i amerikansk politik. Martin Luther King Jr driver här 1955 en kampanj för att möjliggöra för svarta väljare att rösta vilket då var mycket svårt. Foto: Harry Cabluck

Det amerikanska valsystemet fungerar inte väl. Det är ingen hemlighet. DE flesta kommer säkert ihåg hur utfallet av presidentvalet i Florida 2000 ledde till en långt utdragen juridisk strid som slutade med att Högsta domstolen avgjorde valet till George W Bushs fördel.

Oredan i amerikanska val hänger samman med att det inte finns ett nationellt valsystem på det sätt vi är vana vid. Amerikanska val är lokala val, delstatsval och vart fjärde år ett nationellt val (presidentvalet). Men det finns ingen särskilt reglering av presidentvalet utan regelverket (vallokalers öppettider, kraven på legitimation etc) avgörs inte på delstatsnivå. Detta leder till att Högsta domstolen hela tiden har att ta ställning till mål som gäller valordningen i olika delstater.

Under president Obama gjordes ett rejält försök att skapa större ordning, The Presidential Commission on Election Administration tillsattes och leddes av två prominenta advokater, demokraten Bob Bauer och republikanen Ben Ginsberg.

Deras rapport offentliggjordes 2014 och förslagen om förbättringar var enhälliga.

Det var då.

Efter förra årets presidentval hävdade den nyvalde presidenten att flera miljoner illegala väljare hade avgjort ”the popular vote” alltså det faktiska valresultatet som Hillary Clinton vunnit med nästan tre miljoner fler röster än Trump.

Jag har inget intryck att någon med kunskaper om det amerikanska valsystemet utesluter valfusk men när jag talar med personer som verkligen kan frågan så är beskedet till mig at det inte finns någon anledning att tro på Trumps påstående.

Nu har dock Trump-administrationen tillsatt sin egen utredning som kallas "Advisory Commission on Election Integrity" . Den leds av vicepresident Mike Pence men operativt ska den ledas av sin vice ordförande Kansas Secretary of State Kris Kobach.

Kobach hävdade direkt efter Trumps uttalande i frågan att han fult och fast var övertygad om att presidenten hade rätt. Rätt man på jobbet alltså.

Vilket resultatet kommer att bli får man veta någon gång nästa år, men från demokratiskt håll hävdas att Trumps och Pences avsikt är att göra det svårare för fattiga väljare att kunna rösta.

Just det regelverket (hur man registrerar sig som väljare) är den ständiga stridsfrågan.

Man kan nog vara ganska övertygad om att denna nya kommission till skillnad från de förra inte kommer att innehålla några prominenta demokrater och att den inte heller kommer att innehålla förslag som har stöd i båda partierna.