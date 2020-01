”Är något trasigt i oss är det vår plikt dra oss tillbaka”

Ottessa Moshfegh orkar bara göra en enda intervju med svensk press. Att göra publicitet för böckerna tröttar nämligen ut henne. Den om har läst hennes roman ”Ett år av vila och avkoppling” förvånas antagligen inte.

Boken handlar ju just om utmattning, närmare bestämt om en rik, vacker, ung New York- kvinna som söver ner sig med hjälp av mediciner, ett helt års paus från den normala tillvaron för att bearbeta sin mors självmord. Idén kom efter att Ottessa Moshfegh drabbats av kattklössjuka, från en ilsken New York-katt. Ett av symptomen var utmattning, något som tvingade författaren att lämna stan för att återhämta sig.