”Olyckligt att Sverige inte infört EU:s direktiv i tid”

Just nu pågår en ganska omfattande debatt i Sverige om lagstiftande åtgärder mot terrorism och frågan om de så kallade IS-svenskarnas framtid. Hur ska IS och deras anhängare bemötas av den svenska rättsstaten? I samband med denna problematik diskuteras huruvida en internationell tribunal bör tillsättas för att utreda de omfattande krigsbrott som begåtts av IS, en möjlighet som stöds av bland annat Sveriges regering och som i förra veckan diskuterats i Bryssel. En fråga är om det kan anses vara kriminaliserat att resa utanför Sveriges gränser i syfte att stödja och sympatisera med terrorism. Denna fråga hade varit enkel att svara ja på om Sverige hade implementerat direktivet om bekämpande av terrorism i tid, då direktivet skulle ha varit en del av svensk rättskipning sedan september 2018. Problemet är dock att många IS-medlemmar åkt före 2018.