Olsson skippar löparråden i Lidingöloppet

Här är några av de favorittippade löparna i årets upplaga av Lidingöloppet, 30 km.

Herrar: Japhet Kipkorir, Kenya, Martin Öhman, Hässelby SK, Mikael Ekvall, Strömstad LK.

Damer: Maria Larsson, Örgryte IS, Mikaela Larsson, Spårvägen, Ida Nilsson, Högby IF, Annelie Johansson, Hälle IF.