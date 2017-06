När de fem arabländerna bröt de diplomatiska förbindelserna med Qatar på måndagen ökade priset med 1,1 procent och Nordsjöoljan gick upp till 50,48 dollar per fat. Foto: Hasan Jamali/AP

Qatar är världens största exportör av nedkyld naturgas, så kallad LNG. Även jämfört med de länder som exporterar naturgas genom rörledningar är exporten stor. Det är bara Ryssland som exporterar mer gas.

Inkomsterna från naturgasen har använts för att diversifiera landets ekonomi i högre grad än vad de flesta av Opecs medlemsländer har lyckats med. Bara hälften av landets bruttonationalprodukt kommer nu från fossil energi.

Qatar har också en begränsad oljeproduktion, som i april låg på 618 000 fat. Det är i vanliga fall bara Ecuador och den helt färska medlemmen Gabon som har en lägre oljeproduktion inom kartellen.

Opec blev den 25 maj i år eniga om att förlänga sin, och elva utomstående länders, produktionsbegränsning på 1,8 miljoner fat per dag, i ytterligare nio månader. Kartellen kan därför utan problem kompensera för Qatars produktion om den drabbas av den diplomatiska konflikten med Saudiarabien, Egypten, Förenade Arabemiraten, Jemen och Bahrain.

Innan Opec-mötet låg priset för Nordsjöolja på 54 dollar per fat. Oljemarknaden hade räknat med att produktionsbegränsningen kanske också skulle omfatta Irak, som hittills stått utanför begränsningen, och reagerade därför surt. Fredagen den 2 juni gick oljepriset under 50 dollar per fat för första gången sedan den 9 maj.

Orsaken till den diplomatiska konflikten är att Qatar anklagas för att finansiera det Muslimska brödraskapet, en radikal rörelse som bildades i Egypten 1928. Den har haft stort inflytande i många muslimska länder och för organisationer som Hamas. Sedan 2015 betraktas Muslimska brödraskapet som en terroristorganisation av de fem länderna som nu brutit förbindelserna med Qatar. Även Ryssland och Syrien anser att Brödraskapet står bakom terrorangrepp.

Den verkliga orsaken till att Saudiarabien och de tre andra länderna brutit de diplomatiska förbindelserna, stängt sitt luftrum för flyg från Qatar och gett de invånare från Qatar som bor i de fem länderna fjorton dagar på att resa hem, är snarare att landet verkar närma sig Iran.

I en nyhetsrapport från Qatars nyhetsbyrå i slutet av maj kritiserade emiren av Qatar den amerikanska presidenten Donald Trumps hårda linje mot Iran.

”Det finns ingen vishet i att vara fientligt inställd mot Iran”, ska emir Tamim bin Hamad al Thani, ha sagt till nyhetsbyrån.

Qatar hävdar nu att nyhetsbyrån hade hackats och att nyheten var falsk.

”Qatar har utsatts för en lögnkampanj som nu har nått den punkt att allt är påhittat. Den är en del av en dold plan att underminera staten Qatar”, heter det i den officiella reaktionen.

Isoleringen av Qatar är en dramatisk händelse i en region som redan har mer än nog av konflikter.

Fiendskapen mellan Saudiarabien och Iran, de ena landet huvudsakligen sunnimuslimskt och det andra shiamuslimskt, är med på att förvärra inbördeskriget i Syrien och låg bakom Saudiarabiens intervention i Jemen 2015.

Isoleringen av Qatar är en dramatisk händelse i en region som redan har mer än nog av konflikter. Den är också ytterligare ett tecken på att Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, som är den som i realiteten styr landet, övergett den försiktighet som präglade tidigare regenter av landet.

Saudiarabien har emellertid inte lyckats få Kuwait och Oman att gå med på sanktionerna mot Qatar. USA har sin största militära bas i Mellanöstern i Qatar med 11 000 amerikanska soldater stationerade där.

Hittills har USA:s reaktioner varit försiktiga. Landets utrikesminister Rex Tillerson uppmanar parterna att sätta sig ned tillsammans och diskutera vad de är oeniga om. Effekten på oljepriset är nog övergående, men kan bli negativ om klyftan mellan Qatar och andra Opecländer påverkar viljan att följa avtalet om att produktionen ska begränsas.