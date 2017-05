Olle Wästberg: Var och en av oss kan göra skillnad

Vykortet | New York

Utanför High School of Art and Design på 56:e gatan här i New York står just nu en stor svart kub av stål med texten Freedom of Expression – den 19:e paragrafen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. På andra sidan står texten: Each of us can make a difference.

Kuben kommer från svenska Raoul Wallenberg Academy. Varje år sänds sådana kuber, en för varje mänsklig rättighet, ut till skolor i hela Sverige. Eleverna fyller dem med innehåll och det är ett sätt att göra de mänskliga rättigheterna tydliga. Eleverna uppmanas också att själva göra skillnad för andra.

Raoul Wallenberg räddade i andra världskrigets slutskede över 10 000 judar undan Förintelsen i Budapest. Han dog i sovjetisk fångenskap. Få kan göra insatser av hans slag – men var och en kan göra skillnad.

Raoul Wallenberg Academy är till för att, i Raoul Wallenbergs anda, stötta svenska ungdomar i att stå upp för värderingar om tolerans och medmänsklighet.

Att en Raoul-Wallenberg-kub nu står i just New York är ingen slump. Han är den mest uppmärksammade svensken utomlands. Över hela världen finns monument, gator, parker, skolor uppkallade efter Raoul Wallenberg. Här i USA är han mer välkänd än i sitt hemland. USA utsåg honom efter Churchill till amerikansk hedersmedborgare. Han är också hedersmedborgare i Kanada, Ungern, Australien och Israel.

Bara i New York finns åtta platser där Raoul Wallenberg hedras. Främst det stora Raoul Wallenberg-monumentet – av konstnärerna Gustav och Ulla Kraitz – utanför FN. Också Raoul Wallenberg Playground i Harlem, Raoul Wallenberg Forest i The Bronx, en aveny och ett torg i Queens. På Raoul Wallenberg School i Brooklyn står orden ”Everyone can make a difference” över ingången.

Sedan fem år tillbaka finns en Raoul Wallenbergs dag (27 augusti) i Sverige – liksom det finns i flera amerikanska delstater. Konstigt nog uppmärksammas den inte i alla kommuner. Om det är något vi behöver är det ju en dag för medmänsklighet och tolerans.

OLLE WÄSTBERG är tidigare svensk generalkonsul i New York.

