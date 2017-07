Oljepriset studsar upp

Oljepriset stiger. Arkivbild. Foto: Hasan Jamali/AP/TT

Oljepriserna har återhämtat sig och stiger med ungefär 2 dollar per fat från gårdagens nedgångar. Vid 13.15-tiden kostar Nordsjöolja (Brent) 48,16 dollar per fat medan USA-oljan (WTI) kostar 45,73 dollar per fat.

Uppgången sågs efter att ny inofficiell API-statistik från tisdagskvällen visade att amerikanska oljelagren minskade under föregående vecka. Dessutom spår amerikanska staten att utbudet kommer att minska nästa år.

Men även om priset kan förväntas stiga på kort sikt förblir oljepriset volatilt, eftersom det fortfarande finns risk för att ett överutbud på olja kan uppstå längre fram.

I dag väntar investerarna spänt på officiell oljelagerstatistik från amerikanska energimyndigheten (EIA) som släpps klockan 14.30.