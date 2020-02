Oljepriset rasar – lägsta nivån på ett år

Priset på WTI-oljan sjönk under måndagskvällen svensk tid till under 50 dollar per fatet, vilket är den lägsta notering på över ett år, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Oljepriset har under måndagen sjunkit med cirka 3 procent på oro över att efterfrågan från Kina kommer tyngas till följd av effekter från coronaviruset, rapporterar Reuters. Däremot har möjligheten till större minskningar av utbudet av olja från oljekartellen Opec mildrat nedgången för oljepriserna, enligt Reuters.