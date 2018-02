Oljepriset pressades av starkare dollar

Under veckan har priset på amerikansk WTI-olja fallit till strax över 60 dollar, vilket innebär att hela årets prisuppgång har gått förlorad.

Även priset för Nordsjöolja (Brent) har fallit hårt, till strax över 64 dollar per fat.

Som mest har priset på Brentolja nått 71 dollar per fat under året.

"Det här visar tydligt att oljepriset var för högt i slutet av januari för att bibehålla en balanserad oljemarknad på lång sikt. Det är för att amerikansk oljeproduktion har stigit så snabbt att det riskerar att skapa ett nytt överutbud på oljemarknaden", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev enligt Reuters.

– Detta är mer än en korrektion. Jag tror inte att det (priset red.anm.) kommer att sänkas betydlig framöver, säger Tamas Varga på råvaruhandelsbolaget PVM Oil Associates till nyhetsbyrån.

Veckans förstärkning av dollar pekas ut som en av orsakerna. Detta eftersom det har blivit mer aktuellt för oljehandlare att sälja sina innehav till en dyrare peng. Priset började också vackla i spåren av börsfrossan i USA och efter stigande oljelager, enligt nya siffror från amerikanska energidepartementet EIA.

