Oljepriset klättrar – bensin ännu dyrare

Pristrycket kommer bland annat från att allt fler investerare ser ökad global efterfrågan framför sig. Det hänger bland annat samman med en vikande trend för omikronsmitta i stora länder, som USA. Samtidigt har oljelagren i världen pressats nedåt en tid.

Ett terminskontrakt för leverans av så kallad brentolja nästa månad var under natten uppe kring 89 dollar per fat, men pendlar under förmiddagshandeln kring 88 dollar per fat. Prisnivåerna är de högsta sedan 2014.