Oljepris stiger när efterfrågan ökar

Efterfrågan på olja stiger, enligt internationella energiorganet IEA:s nya prognos. Världsmarknadspriset på olja fortsätter samtidigt att ticka upp, på torsdagen närmare en procent till över 84 dollar för ett fat Nordsjöolja, den högsta nivån på flera år.

Enligt IEA:s prognos bedöms den globala efterfrågan på olja i år landa på 96,3 miljoner fat per dag, upp 5,5 miljoner fat jämfört med den tidigare prognosen. Nästa år stiger efterfrågan ytterligare, plus 3,3 miljoner fat per dag.