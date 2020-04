Oljejättens vd: Då kan priset nå 80 dollar per fat

Det dramatiska läget på oljemarknaden har fått Norges regering att fatta ett ovanligt beslut. Produktionen av olja ska nu minska med 250 000 fat per dag i juni och 134 000 fat per dag under andra halvåret, rapporterar norska E24.

Olja och energiminister Tina Bru (H) förklarade beslutet med att oljemarknaden står inför en extraordinär situation.