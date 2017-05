Olivia Newton-John har cancer

Olivia Newton-John är sjuk. Arkivbild. Foto: Esteban Felix/AP/TT

Olivia Newton-Johns bröstcancer har kommit tillbaka, skriver "Grease"-stjärnans representanter i ett uttalande. Den 68-åriga skådespelaren och artisten diagnostiserades med bröstcancer första gången 1992.

Hon kommer nu att genomgå en strålningsbehandling och hoppas kunna återgå till jobbet i slutet av året. Sjukdomen har fått henne att skjuta upp en planerad Nordamerikaturné.

"Ryggsmärtorna som fick henne att skjuta upp första halvan av sin konsertturné har visat sig vara bröstcancer som spridit sig till korsbenet", heter det i uttalandet.

Olivia Newton-John är kanske mest känd för sin roll som Sandy i musikalfilmen "Grease" men har även haft musikframgångar med pophittar som "Physical" och "If not for you".

Efter sin första cancerdiagnos har hon samlat in pengar till forskning och behandling av sjukdomen.