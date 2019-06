Den brittiska skådespelaren Olivia Colman dyker snart upp som drottning Elizabeth II i tv-serien "The crown". Nu har hon blivit hedrad av den riktiga drottningen.

Den 45-åriga skådisen kan numera titulera sig "Commander of the Order of the British Empire". Hon är en av de britter som belönats i medaljregnet i samband med drottningens 93-årsdag.