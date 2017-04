Olika uppgifter om ryska dödsoffer i Syrien

Ryska och syriska soldater intill lastbilar med förnödenheter i den syriska staden Aleppo i december. Foto: Hassan Ammar/AP/TT

Dödstalen beror delvis på understödet till de syriska regeringsstyrkorna under hårda striderna för att återta staden Palmyra. Enligt Moskva har fem soldater dödats under striderna men Reuters har grävt fram 21 dödsfall under perioden.

En skillnad är att Kreml inte offentliggör dödade som arbetat åt privata företag som anlitas av ryska regeringen, och inte ens medger att de finns i Syrien. De är ofta tidigare soldater som deltar i markstrider under ordinarie militärt befäl men de har officiellt civil status, uppger insatta källor för Reuters.

Officiella ryska siffror hävdar att 30 ryssar dödats i Syrien sedan Moskva 2015 aktivt gick in i konflikten. Men Reuters har talat med vänner och anhöriga till de senast dödade ryssarna, följt uttalanden på sociala medier samt granskat uppgifter från ryska kyrkogårdar och kommit fram till 21 stupade bara sedan den 29 januari. Uppgifterna som framkommer är att de stupade i flera fall jobbat åt privata företag.

Det ryska försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och beskickningen i Damaskus har vägrat svara på nyhetsbyråns frågor i ämnet.