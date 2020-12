Olika kroppar, helt olika effekter av surdegsbröd

En vanlig missuppfattning om mat och hälsa är att alla reagerar likadant på det vi äter – till exempel att 500 kalorier påverkar vikten på samma sätt hos oss alla.

Men det är en förenkling. Det som ligger på tallriken förklarar mindre än 30 procent av hur din kropp kommer att reagera på maten, skriver genetikprofessor Tim Spector vid King’s College i London i sin bok ”Spoon-fed – why almost everything we know about food is wrong” (Jonathan Cape, 2020). Problemet är att de flesta kostråd och dieter bygger på just den utgångspunkten, menar han.