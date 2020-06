”Olika effekter från fossila bränslen och skogsbränsle”

Att ersätta fossila bränslen med biomassa är ingen universallösning för att lösa klimatproblematiken, men det är inte heller lika dåligt som författarna (SvD Debatt 11/6) gör gällande. I den ena texten som de refererar till står till och med:

”For decades, European producers of paper and timber products have generated electricity and heat as beneficial by-products using wood wastes and limited forest residues...”