Oldsberg tillbaka i rutan på heltid

Den folkkäre programledaren Ingvar Oldsberg är inte längre i behov av sin pacemaker. Då Oldsbergs hjärta klarar av att slå rätt antal slag på egen hand behöver inte apparaten hjälpa till, det förklarar programledaren för GT.

Det var i februari förra året som Oldsberg opererade in en pacemaker och sedan dess har hälsan varit upp och ned. Flera vikarier har under tiden fått fylla hans plats under Bingolottosändningarna. Men efter det positiva läkarbeskedet kan programledaren vara tillbaka i rutan på heltid i höst.

– De här värdena pekar på att jag inte behöver den längre. Hela nyttan med pacemakern är borta. Nu har jag de absolut bästa värdena sedan februari 2016, säger han till tidningen.