"Old town road" sätter rekord på Billboard

Lil Nas X "Old town road", som blandar hiphop med country, är den låt som legat absolut längst som etta på den amerikanska Billboardlistan. Under måndagen slog låten förra rekordet, och i 17 veckor har nu "Old town road" i en remixversion med countrysångaren Billy Ray Cyrus som gäst legat etta, skriver AFP.

Tidigare rekordet på 16 veckor har bara uppnåtts två gånger: "Despacito" med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber 2017 samt "One sweet day" med Mariah Carey och Boyz II Men 1995.